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Правительство РФ отменит нормы налоговых платежей за нанесение ущерба экологии

Россия

Правительство РФ отменит норму о налогообложении платежей за ущерб экологии
government.ru  / Pr Scr

Правительство РФ планирует отменить налог на прибыль организаций с платежей, которые направляются на возмещение ущерба, причиненного окружающей среде.

По мнению премьер-министра Михаила Мишустина, бизнес не должен финансировать такие затраты, как текущие расходы.

«Это уменьшает прибыль, а значит, и налоги в региональные бюджеты. И получается, что устранение ущерба идет, по сути, за счет простых граждан. Так быть не должно», – отметил Председатель Правительства.

Мишустин поручил Минфину, Минприроды и Минэкономразвития разработать норму об исключении штрафов за нанесение экологического ущерба из налогооблагаемой базы до 18 июня.

Напомним, в марте 2021 года компания «Норникель» полностью выплатила 146,2 миллиарда рублей штрафа в связи с разливом нефтепродуктов на ТЭЦ-3 под Норильском.

#россия #политика #мишустин
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