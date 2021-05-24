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Глава МИД РФ заявил об успешной реализации договоренностей по Нагорному Карабаху

Армия
  /   Обновлено: 24 мая 2021 12:29

Глава МИД РФ заявил об успешной реализации договоренностей по Нагорному Карабаху
mid.ru  / Министерство иностранных дел Российской Федерации

Трехсторонние договоренности по Нагорному Карабаху на сегодняшний день успешно реализуются, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В интервью газете "Аргументы и факты" глава российского МИД отметил, что содействие Москвы в данном вопросе получило высокую оценку со стороны Армении.

"Это касается, в частности, устранения гуманитарных и социально-экономических последствий конфликта, разблокирования транспортных и экономических связей на Южном Кавказе", — подчеркнул Лавров.

Он также отметил, что отношения России и Армении не заканчиваются на обсуждении ситуации в НКР. По его словам, диалог между странами налажен на самом высшем уровне, что проявляется во множестве телефонных разговоров и двух личных встречах лидеров государств в этом году.

#россия #лавров #нагорный карабах
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