Глава МИД РФ заявил об успешной реализации договоренностей по Нагорному Карабаху

mid.ru / Министерство иностранных дел Российской Федерации

Трехсторонние договоренности по Нагорному Карабаху на сегодняшний день успешно реализуются, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В интервью газете "Аргументы и факты" глава российского МИД отметил, что содействие Москвы в данном вопросе получило высокую оценку со стороны Армении.

"Это касается, в частности, устранения гуманитарных и социально-экономических последствий конфликта, разблокирования транспортных и экономических связей на Южном Кавказе", — подчеркнул Лавров.

Он также отметил, что отношения России и Армении не заканчиваются на обсуждении ситуации в НКР. По его словам, диалог между странами налажен на самом высшем уровне, что проявляется во множестве телефонных разговоров и двух личных встречах лидеров государств в этом году.