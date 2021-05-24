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Франция указала на необходимость диалога ЕС и России по ситуации в Белоруссии

Политика

Франция указала на необходимость диалога ЕС и России по ситуации в Белоруссии
pixabay.com  / 

Представители Евросоюза обязаны вести диалог с Россией для стабилизации политической ситуации в Белоруссии, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

По словам официального представителя ведомства, Европа должна проявлять определенную твердость в отношении Белоруссии. Брюссель обязан вести диалог с Москвой в рамках ОБСЕ для урегулирования политической ситуации в республике, считает дипломат.

В МИД Франции также выразили обеспокоенность на фоне сложившейся обстановки на территории Белоруссии. Минск должен стать на путь демократии, а для этого необходимо разговаривать с Россией, добавил Клеман Бон.

#франция #мид #белоруссия
Франция указала на необходимость диалога ЕС и России по ситуации в Белоруссии
Франция указала на необходимость диалога ЕС и России по ситуации в Белоруссии
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