Облетая стороной: ЕС взвинтил цены на авиабилеты, чтобы наказать Минск за «пиратство»

president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь

Международная организация гражданской авиации (ICAO) получила запрос о приостановке полетов белорусской авиации: компании «Белавиа» могут запретить доступ в европейские аэропорты, а наземное транспортное сообщение между РБ и ЕС может быть прекращено, заявили в ICAO. При этом заплатят за политическое решение простые граждане.

Такие варианты рассматриваются после резонансной реакции властей стран Евросоюза на задержание белорусского оппозиционера и редактора протестного Telegram-канала NEXTA (базируется в Польше) Романа Протасевича. Самолет, на котором он летел из Греции в Литву, совершил экстренную посадку в Минске — блогера задержали.

Летать запрещается

Реакцией Евросоюза стали резкие заявления о «государственном авиапиратстве» и не только. Власти ЕС рассматривают возможность остановки полетов через Белоруссию и наземных перевозок между РБ и Европой, но заплатят за это отнюдь не чиновники — такие маневры, очевидно, вызовут рост цен, пишет Bloomberg.

Некоторые авиакомпании уже ввели своеобразные «санкции» не дожидаясь решения правительств. Так венгерский лоукостер Wizz Air и латвийская Air Baltic подтвердили, что в понедельник рейсы их самолетов были перенаправлены в обход воздушного пространства Белоруссии. Польская авиакомпания LOT тоже может остановить полеты над республикой, сообщает RMF FM.

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Громче всех на «авиасанкциях» настаивает Литва и Польша — в латвийском МИД призывают не допускать самолеты в воздушное пространство Белоруссии, а польский премьер настаивает на запрете полетов белорусских авиакомпаний над территорией ЕС. В унисон «поет» МИД Латвии: там отметили, что Евросоюз «должен оценить возможность отказаться от использования белорусского воздушного пространства».

По данным сервиса Flightradar, через Белоруссию летают рейсы из Германии, Голландии, Дании и Великобритании в Китай, Сингапур, Таиланд и Индию. Облет государства стороной по прихоти европейских политиков безусловно повысит цены на билеты, подтвердил РИА Новости глава Центра белорусских исследований Института Европы РАН профессор Николай Межевич. Он напомнил, что Украина из-за конфликта в Донбассе уже не рекомендована для полетов гражданской авиации, а облетать республику над Балтикой и Черным морем слишком дорого.

При этом на 14:00 по мск в воздушном пространстве Белоруссии находилось 14 самолетов, направляющихся из Европы в Азию и не только. Спокойно летают самолеты и над Украиной.

Pr Scr flightradar24.com /

Примечательно, что латвийская Air Baltic, якобы направляющая рейсы в обход воздушного пространства Белоруссии, до сих пор продает билеты на разные рейсы из Минска — билет до Риги стоит от 83 евро, до Москвы — от 180 евро, до Таллина — от 94 евро. А вот рейс из Вены в Москву, планируемый, вероятно, уже в обход Белоруссии, будет стоить в июне не дешевле 320 евро, гласит информация на официальном сайте компании.

Россия же заявила, что авиамаршруты отечественных авиакомпаний над РБ остаются без изменений. Потому в июне билет на рейс «Аэрофлота» из Вены в Москву будет стоить в два раза дешевле: чуть менее 15 тысяч рублей.

Пустые угрозы?

Некоторые авиакомпании, подобно Air Baltic, перестанут летать на Белоруссией, а в дополнение к этому власти ЕС могут ввести санкции экономического или персонального характера, предполагает политолог Борис Рожин. Но «ломать» транспортное сообщение с РБ вплоть до логистического и экономического коллапса европейские правительства, скорее всего, не решатся.

«Действия ЕС вряд ли повлекут за собой выдачу им Протасевича или пересмотр решения белорусских властей, которые, со своей точки зрения, действовали законно. Белоруссия уже привыкла к санкциям и вряд ли произойдет какое-то серьезное изменение позиции Минска из-за европейского давления», — отметил Рожин в комментарии «Политике Сегодня».

Prt Scr youtube.com / Беларусь головного мозга

23 мая Протасевич летел рейсом компании Ryanair из Афин в Вильнюс, — предположительно, для встречи со Светланой Тихановской, — но самолет сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. В дальнейшем информация о минировании не подтвердилась: после осмотра саперами самолет вылетел в Вильнюс, но уже без Протасевича.

В ноябре прошлого года КГБ Белоруссии внесло Романа и второго основателя NEXTA Степана Путило в список причастных к террористической деятельности, а правоохранительные органы республики безуспешно высылали Польше запрос на экстрадицию.

Протасевич проходит на родине по трем уголовным статьям — о возбуждении вражды по признаку профессиональной принадлежности (к силовикам), об организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Вопреки распространенной СМИ недостоверной информации, задержанному грозит не смертная казнь, а до 15 лет лишения свободы.