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В Ryanair заявили, что на борту самолета с Протасевичем были сотрудники КГБ

Общество

В Ryanair заявили, что на борту самолета с Протасевичем были сотрудники КГБ
pixabay.com  / 

Сотрудники КГБ Белоруссии могли находиться на борту самолета, совершившего экстренную посадку в Минске, заявил исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири.

Он убежден, что посадка самолета, на котором летел разыскиваемый в Белоруссии основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, является "актом спонсируемого государством пиратства". О'Лири не стал раскрывать подробностей инцидента, отметив, что этим вопросом занимаются власти Евросоюза и представители НАТО.

"Кажется, целью властей было задержание журналиста и его компаньона. Мы полагаем, что в аэропорту с рейса сошли также несколько сотрудников КГБ", — добавил глава авиакомпании.

Днем ранее самолет Ryanair совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. В ходе проверки бомбы в самолете обнаружено не было. Этим рейсом летел основатель и главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, который ранее был объявлен в розыск. Правоохранители задержали его в аэропорту во время проверки документов.

#белоруссия #ryanair #кгб белоруссии #Протасевич
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