Режим ЧС ввели в Приморье из-за переполненной мусорной свалки

pxhere.com /

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального характера начал действовать на территории двух городских округов и одного муниципального района Приморья из-за переполненной свалки.

Соответствующее постановление подписал губернатор региона Олег Кожемяко. Особый режим вводится на территории Владивостокского, Артемовского городских округов и Надеждинского муниципального района.

В документе сказано, что место для хранения городских отходов на полигоне в районе Холмистой,1 фактически исчерпано. Аналогичных площадок для сбора ТБО в окрестностях Владивостока нет, горы мусора угрожают окружающей среде.

Для устранения источника опасности Кожемяко распорядился задействовать силы и средства Приморской территориальной подсистемы единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС.



