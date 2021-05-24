Тодоренко высказалась о скандалах с домогательствами в шоу-бизнесе

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Телеведущая Регина Тодоренко неоднозначно прокомментировала скандалы в шоу-бизнесе, связанные с домогательствами, которые последнее время активно обсуждают в обществе.

Сразу несколько знаменитостей заявили, что стали жертвами харассмента. Например, актриса Елена Проклова и певица Ани Лорак рассказали, что подверглись домогательствам со стороны известных мужчин.Тодоренко убеждена, что обсуждать данную тему необходимо, чтобы подобного больше не происходило. Телеведущая также заметила, что никогда не сталкивалась с харассментом по той причине, что ее продюсерами всегда были женщины.

"Я считаю, что нужно говорить о том, что тебя волнует. Только делать это надо не для того, чтобы с кем-то или чем-то бороться, а чтобы добиться положительных изменений, чтобы мир стал лучше. Можно бороться сколько угодно против, но война всегда порождает войну. Я считаю, что такие методы, к сожалению, тщетны, они бессмысленны", — сказала она "Комсомольской правде".

Первой о домогательствах заявила актриса Елена Проклова. Масштаб истории с ее откровениями дошел до Первого канала. В одном из выпусков программы "Вечерний Ургант" ведущий обсудил со своей коллегой Лерой Кудрявцевой отношения на работе.