США ввели визовые ограничения против чиновников Эфиопии и Эритреи

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Американские власти приняли решение ввести санкции против ряда чиновников и военных Эфиопии и Эритреи. Поводом послужила ситуация в штате Тыграй.

В черный список США попали представители вооруженных сил и частные лица, в частности жители региона Амхара и члены Народного фронта освобождения Тыграя. Ограничения стали ответом на подрыв урегулирования кризиса и бесчинства в отношении простых граждан, например, ограничение доступа к гуманитарной помощи. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

"(Вашингтон. — Прим. ред.) ввел широкие ограничения на предоставление Эфиопии экономической помощи и содействие в сфере безопасности", — говорится в его сообщении.

Ранее США ввели новые санкции против "Северного потока — 2". В перечень включены 13 судов, Морская спасательная служба, "Мортранссервис" и АО "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд", сообщает сайт 360tv.ru.