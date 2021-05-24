Обязательные ПЦР-тесты для россиян могут отменить в Турции

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Власти Турции в скором времени могут отменить обязательное предоставление результатов ПЦР-тестов на коронавирус для граждан РФ.

Решение может быть принято с учетом успехов России в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, передает РИА Новости слова министра культуры и туризма республики Мехмета Нури Эрсой.

Турецкие власти также предложили РФ модель создания условий безопасного туризма. Она предполагает возобновление полетов, в первую очередь, в курортные регионы, передает слова главы ведомства 360tv.ru.