В Новгородской области задержали мужчину за угрозы спикеру облдумы

perm.sledcom.ru / СУ СКР по Пермскому краю

В городе Боровичи Новгородской области правоохранители задержали мужчину, который, по версии следствия, через подставную страницу в соцсетях критиковал работу местной народной избранницы и угрожал ей расправой.

Речь, по информации местного издания «Пароход Онлайн», идет о председателе Новгородской облдумы Елене Писаревой.

Также 38-летний житель Боровичей подозревается в незаконном изготовлении и распространении в интернете порнографических материалов.

«По месту жительства мужчины проведен обыск, в ходе которого изъята компьютерная техника и электронные носители информации, имеющие доказательственное значение по уголовному делу», – сообщили в СК РФ по Новгородской области.

Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В его отношении возбуждены уголовные дела по двум статьям.