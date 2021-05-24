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В Новгородской области задержали мужчину за угрозы спикеру облдумы

Россия
  /   Обновлено: 24 мая 2021 14:02

В Новгородской области задержали мужчину за угрозы расправы местной чиновнице
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В городе Боровичи Новгородской области правоохранители задержали мужчину, который, по версии следствия, через подставную страницу в соцсетях критиковал работу местной народной избранницы и угрожал ей расправой.

Речь, по информации местного издания «Пароход Онлайн», идет о председателе Новгородской облдумы Елене Писаревой.

Также 38-летний житель Боровичей подозревается в незаконном изготовлении и распространении в интернете порнографических материалов.

«По месту жительства мужчины проведен обыск, в ходе которого изъята компьютерная техника и электронные носители информации, имеющие доказательственное значение по уголовному делу», – сообщили в СК РФ по Новгородской области.

Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В его отношении возбуждены уголовные дела по двум статьям. 

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