Клинические испытания российской вакцины против COVID-19 и гриппа начнутся осенью

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Российские специалисты создают вакцину двойного действия для защиты от коронавируса и гриппа. Ее клинические испытания могут начаться осенью.

Сейчас завершаются доклинические исследования на животных, в частности на приматах, отметил директор НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов. При получении результатов, подтверждающих эффективность средства, стартуют клинические испытания.

"Тогда осенью этого года начнем уже клинические исследования с участием здоровых добровольцев", — отметил Лиознов в интервью для издания "Известия".

Речь идет о векторном препарате, как и "Спутник V", говорится в публикации на сайте "360" tv.ru. В качестве носителя в нем используют ослабленный вирус гриппа. В него вносят генетический материал SARS-CoV-2, объяснил российский специалист.