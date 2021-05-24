«Лахта центр» в Петербурге признан лучшим высотным зданием в Европе

пресс-служба «Лахта-центра» /

«Лахта центр» забрал четыре золота на вручении главной международной премии в области высотного строительства и городского развития CTBUH (Council on Tall Buildings and Urban Habitat) Awards 2021. Итоги конкурса подвели накануне в Чикаго.

По результатам «народного» голосования, проведенного среди участников конференции, небоскреб на берегу Финского залива победил в номинациях «Лучшее здание высотой более 400 метров», «Лучшее высотное здание Европы» и «Строительство высотных зданий».

пресс-служба «Лахта-центра» /

А вот опытное жюри, состоящее из архитекторов, девелоперов, урбанистов и экспертов по проектированию, строительству и использованию высоток, удостоило «Лахта центр» победы в номинации «Фасады высотных зданий».

Отметим, у российского небоскреба была серьезная конкуренция. На конкурс заявили более 160 проектов со всего мира, построенные за последние два года.