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«Лахта центр» в Петербурге признан лучшим высотным зданием в Европе

Региональная повестка
  /   Обновлено: 24 мая 2021 11:33

Лахта Центр в Петербурге признан лучшим высотным зданием в Европе
пресс-служба «Лахта-центра»  / 

«Лахта центр» забрал четыре золота на вручении главной международной премии в области высотного строительства и городского развития CTBUH (Council on Tall Buildings and Urban Habitat) Awards 2021. Итоги конкурса подвели накануне в Чикаго. 

По результатам «народного» голосования, проведенного среди участников конференции, небоскреб на берегу Финского залива победил в номинациях «Лучшее здание высотой более 400 метров», «Лучшее высотное здание Европы» и «Строительство высотных зданий». 

Лахта Центр в Петербурге признан лучшим высотным зданием в Европе
пресс-служба «Лахта-центра»  / 

А вот опытное жюри, состоящее из архитекторов, девелоперов, урбанистов и экспертов по проектированию, строительству и использованию высоток, удостоило «Лахта центр» победы в номинации «Фасады высотных зданий».

Отметим, у российского небоскреба была серьезная конкуренция. На конкурс заявили более 160 проектов со всего мира, построенные за последние два года.

#санкт-петербург #премия #чикаго #лахта центр
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