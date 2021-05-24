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Генпрокуратура направила в суд дело главаря киллеров Гагиева

Происшествия
  /   Обновлено: 24 мая 2021 10:30

Генпрокуратура направила в суд дело главаря киллеров Гагиева
Агентство городских новостей Москва  / 

Уроженца Грузии Аслана Гагиева подозревают в создании трех преступных группировок, в которые входили не менее 50 человек. Злоумышленники могут быть причастны к серии убийств.

По предварительным данным, сотрудники надзорного ведомства направили в Верховный суд РФ материалы дела в отношении подозреваемого по прозвищу Джако. Причиной для обращения прокуроров стала угроза безопасности участников судебного разбирательства, сообщает пресс-служба департамента.

Помимо обвинения в создании и руководстве бандой, Гагиеву инкриминируют незаконный оборот оружия и убийство двух и более людей. Ему грозит наказание в виде пожизненного заключения.

#генпрокуратура #верховный суд рф #гагиев
Генпрокуратура направила в суд дело главаря киллеров Гагиева
Генпрокуратура направила в суд дело главаря киллеров Гагиева
Уроженца Грузии Аслана Гагиева подозревают в создании трех преступных группировок, в которые входили не менее 50 человек. Злоумышленники могут быть причастны к серии убийств.
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