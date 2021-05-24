Генпрокуратура направила в суд дело главаря киллеров Гагиева

Агентство городских новостей Москва /

Уроженца Грузии Аслана Гагиева подозревают в создании трех преступных группировок, в которые входили не менее 50 человек. Злоумышленники могут быть причастны к серии убийств.

По предварительным данным, сотрудники надзорного ведомства направили в Верховный суд РФ материалы дела в отношении подозреваемого по прозвищу Джако. Причиной для обращения прокуроров стала угроза безопасности участников судебного разбирательства, сообщает пресс-служба департамента.

Помимо обвинения в создании и руководстве бандой, Гагиеву инкриминируют незаконный оборот оружия и убийство двух и более людей. Ему грозит наказание в виде пожизненного заключения.