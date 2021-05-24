Тренер чемпионов по борьбе Миндиашвили скончался на 88-м году жизни

Невские Новости / Кирилл Конторщиков

Пресс-служба красноярского губернатора сообщила о смерти 87-летнего Дмитрия Миндиашвили. Он был известным тренером по борьбе.

Покойный считается основателем первой школы высшего спортивного мастерства по видам борьбы на территории Сибири и Дальнего Востока. Заслуженный тренер СССР и России воспитал несколько призеров и победителей Олимпийских игр. Работал он и с двумя чемпионами мира.

Причиной смерти выдающегося спортивного деятеля стала продолжительная болезнь.