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Тренер чемпионов по борьбе Миндиашвили скончался на 88-м году жизни

Общество
  /   Обновлено: 24 мая 2021 10:25

Тренер чемпионов по борьбе Миндиашвили скончался на 88-м году жизни
Невские Новости  / Кирилл Конторщиков

Пресс-служба красноярского губернатора сообщила о смерти 87-летнего Дмитрия Миндиашвили. Он был известным тренером по борьбе.

Покойный считается основателем первой школы высшего спортивного мастерства по видам борьбы на территории Сибири и Дальнего Востока. Заслуженный тренер СССР и России воспитал несколько призеров и победителей Олимпийских игр. Работал он и с двумя чемпионами мира.

Причиной смерти выдающегося спортивного деятеля стала продолжительная болезнь.

#борьба #смерть #тренер
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