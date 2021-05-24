«Взяли за жабры»: Сатановский объяснил, почему NEXTA провалили революцию в Белоруссии

president.gov.by / Пресс-служба администрации президента Белоруссии

Запад в шоке после задержания в Минске редактора оппозиционного ресурса NEXTA Романа Протасевича, летевшего из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии. Евросоюз столкнулся с противодействием своим опорным агентам, безуспешно пытавшимся устроить революцию в республике, констатирует политолог Евгений Сатановский.

«Батька в данном случае оказался много хитрее и поворотливее. Да его и понять можно: свергали-то всерьез. <…> И что уж там от его страны в результате осталось бы… <…> Массы же народные поднимаются на борьбу мессенджерами, интернет-порталами и прочей современной технологической хренью. Организаторы всего этого не подвержены никакому физическому воздействию, а заказчики вообще сидят в тени. Очень красивая и совершенно беспроигрышная схема. И вдруг…», — рассуждает Сатановский в Telegram-канале «Армагеддоныч».

По мнению эксперта, подобные ситуации нередко случаются с противниками режимов, «отсиживающимися» в других странах. В пример он приводит марокканских или алжирских оппозиционеров во Франции или Испании, а также допустившего «фатальную ошибку» саудовского журналиста и колумниста газеты The Washington Post Джамаля Хашшоги, убитого в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле три года назад. Популярный на Западе журналист был личным врагом саудовского наследного принца.

«Но это же, в конце-концов, арабы, люди экспрессивные, порывистые и мстительные. От Лукашенко ничего подобного никто не ожидал. Оказывается, зря. Притом, что Протасевич жив-живехонек, только взят белорусскими органами за жабры. Логично», — отмечает Сатановский.

Prt Scr youtube.com / Беларусь головного мозга

Революция оказалась далеко не таким «веселым, прибыльным, бесшабашным и безопасным делом», как казалось так называемым лидерам белорусского протеста — в том числе и основателям Telegram-канала NEXTA. А среди современных революционеров нет ни большевиков, ни эсеров, ни анархистов «старого типа и закала», говорит Сатановский.

«Не тот пошел в революционеры народ. Безыдейный, привыкший к хорошей жизни и явно полагающий себя неподсудными и бессмертными. Зря. Революция, или там, государственный переворот какой, это серьезное хозяйственное мероприятие, а не беготня толпы с флагами и лозунгами», — высказался эксперт.

По мнению Сатановского, белорусскую оппозицию, отметившуюся в прошлогодних летних протестах, ждет «масса пренеприятнейших сюрпризов»: арест Протасевича — только один из них.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Днем 23 мая самолет компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Информация не подтвердилась, СК Белоруссии возбудил уголовное дело о ложном минировании самолета. Однако среди пассажиров оказался 25-летний Протасевич, внесенный КГБ Белоруссии в ноябре 2020 года в список причастных к террористической деятельности. Его ресурс NEXTA был признан в республике экстремистским. Подробнее о задержании Протасевича и его протестной деятельности читайте в нашей статье.