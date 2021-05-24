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Глава ЛДПР назвал ошибкой решение Сталина открыть Второй фронт

Политика
  /   Обновлено: 24 мая 2021 10:14

Глава ЛДПР назвал ошибкой решение Сталина открыть Второй фронт
duma.gov.ru  / Государственная Дума РФ

Лидер СССР Иосиф Сталин допустил ошибку во время Великой Отечественной войны. Такое мнение выразил глава ЛДПР Владимир Жириновский.

Депутат Госдумы РФ в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил, что Сталину не следовало призывать союзников по антигитлеровской коалиции открыть Второй фронт. По словам Жириновского, у партнеров, среди которых США и Великобритания, надо было требовать самолеты, танки, автомобили и продовольствие.

Парламентарий добавил, что британцам следовало "сидеть на своих островах", а американцам — за океаном.

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