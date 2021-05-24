Латвийская авиакомпания AirBaltic решила прекратить полеты над Белоруссией

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Полеты латвийской национальной авиакомпании AirBaltic над Белоруссией будут прекращены. Об этом сообщил министр сообщения страны Талис Линкайтс.

Как он уточнил, причиной такого решения стал инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске. Министр также сообщил, что скоро с рекомендациями выступит Латвийское агентство гражданской авиации.

Самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс совершил экстренную посадку в столице Белоруссии после сообщения о взрывном устройстве на борту. Информация о минировании не подтвердилась. После проверки самолет покинул минский аэропорт.