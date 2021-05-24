Политика Общество Экономика Происшествия Армия Лента новостей

Латвийская авиакомпания AirBaltic решила прекратить полеты над Белоруссией

Общество
  /   Обновлено: 24 мая 2021 10:06

Латвийская авиакомпания AirBaltic решила прекратить полеты над Белоруссией
pixabay.com  / 12019

Полеты латвийской национальной авиакомпании AirBaltic над Белоруссией будут прекращены. Об этом сообщил министр сообщения страны Талис Линкайтс.

Как он уточнил, причиной такого решения стал инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске. Министр также сообщил, что скоро с рекомендациями выступит Латвийское агентство гражданской авиации.

Самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс совершил экстренную посадку в столице Белоруссии после сообщения о взрывном устройстве на борту. Информация о минировании не подтвердилась. После проверки самолет покинул минский аэропорт.

#латвия #белоруссия #airbaltic
Генпрокуратура направила в суд дело главаря киллеров Гагиева
Генпрокуратура направила в суд дело главаря киллеров Гагиева
Уроженца Грузии Аслана Гагиева подозревают в создании трех преступных группировок, в которые входили не менее 50 человек. Злоумышленники могут быть причастны к серии убийств.
Происшествия
10:28 | 24 мая
Тренер чемпионов по борьбе Миндиашвили скончался на 88-м году жизни
Тренер чемпионов по борьбе Миндиашвили скончался на 88-м году жизни
Пресс-служба красноярского губернатора сообщила о смерти 87-летнего Дмитрия Миндиашвили. Он был известным тренером по борьбе.
Общество
10:22 | 24 мая
Глава ЛДПР назвал ошибкой решение Сталина открыть Второй фронт
Глава ЛДПР назвал ошибкой решение Сталина открыть Второй фронт
Лидер СССР Иосиф Сталин допустил ошибку во время Великой Отечественной войны. Такое мнение выразил глава ЛДПР Владимир Жириновский.
Политика
10:11 | 24 мая