МО Белоруссии подтвердило факт сопровождения лайнера Ryanair самолетом МиГ-29

пресс-служба Минобороны РФ /

Истребитель МиГ-29 ВС Белоруссии был поднят в воздух для сопровождения самолета авиакомпании Ryanair, экстренно севшего в национальном аэропорту Минска.

После информации об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске с аэродрома Барановичи был направлен дежурный экипаж МиГ-29. Об этом сообщил начальник Генерального штаба, первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Андрей Гурцевич.

По его словам, после сообщения о появлении в небе над Белоруссией гражданского воздушного судна с возможным минированием дежурные силы по противовоздушной обороне были приведены в готовность №1.

Известно, что после успешной посадки лайнера Ryanair МиГ-29 вернулся на аэродром постоянного базирования.