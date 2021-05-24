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Госсекретарь США прокомментировал случай с экстренной посадкой Ryanair в Минске

Политика
  /   Обновлено: 24 мая 2021 09:30

Госсекретарь США прокомментировал случай с экстренной посадкой Ryanair в Минске
Global Look Press  / CNP / AdMedia

США осуждает инцидент с экстренной посадкой воздушного судна Ryanair в Минске, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

Вашингтон призывает расследовать случившееся и требует освободить задержанного журналиста из Белоруссии Романа Протасевича, отметил госсекретарь. США координирует ответные меры с партнерами, в том числе с Евросоюзом и властями Греции и Литвы, подчеркнул Блинкен.

Накануне летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair экстренно приземлился в минском аэропорту из-за сообщения о бомбе на борту воздушного судна. СК Белоруссии возбудил уголовное дело по данному поводу, пишет РИА Новости.

#минск #ryanair #Блинкен
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