Госсекретарь США прокомментировал случай с экстренной посадкой Ryanair в Минске

Global Look Press / CNP / AdMedia

США осуждает инцидент с экстренной посадкой воздушного судна Ryanair в Минске, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

Вашингтон призывает расследовать случившееся и требует освободить задержанного журналиста из Белоруссии Романа Протасевича, отметил госсекретарь. США координирует ответные меры с партнерами, в том числе с Евросоюзом и властями Греции и Литвы, подчеркнул Блинкен.

Накануне летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair экстренно приземлился в минском аэропорту из-за сообщения о бомбе на борту воздушного судна. СК Белоруссии возбудил уголовное дело по данному поводу, пишет РИА Новости.