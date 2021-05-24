Украина просит изменить правила Евровидения из-за России

eurovision.tv / EBU 2002-2021

Член профессионального жюри конкурса "Евровидения-2021" от Украины Игорь Кондратюк просит изменить правила из-за России.

Он убежден, что организаторам мероприятия следует перенять опыт УЕФА. Кондратюк предложил лишить Украину права оценивать выступление российских артистов, а Россию — возможности ставить оценку украинским музыкантам. Член украинского жюри считает, что оценивать номер представителя от России немного неправильно.

"Музыка может быть вне политики, музыканты и певцы — никогда (речь о тех из них, у кого есть мозги и честь)", — резко заявил он в своей колонке для "Обозревателя".

На минувшем конкурсе представители жюри от России и Украины не дали представителям друг друга ни одного балла. Участница от РФ Манижа заняла на Евровидении девятое место, а украинская группа Go_A — пятое.