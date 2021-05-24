Политика Общество Экономика Происшествия Армия Лента новостей

Росгвардия приняла на вооружение пистолет Лебедева "Рысь"

Армия

Росгвардия приняла на вооружение пистолет Лебедева «Рысь»
Федеральное агентство новостей  / Владимир Карпухин

Новейший модульный пистолет Лебедева МПЛ и его модификация МПЛ-1 приняты на вооружение Росгвардией. Об этом заявил гендиректор группы компаний "Калашников" Дмитрий Тарасов.

Он сообщил ТАСС, что концерн закончил разработку пистолетов под патрон 9х19 мм в рамках проекта "Рысь". Опытные образцы были переданы на апробацию в подразделения Росгвардии. Ранее они успешно прошли государственные испытания.

Отличительной особенностью новых пистолетов является эргономичность. Кроме того, за счет двустороннего расположения органов управления при стрельбе "Рысью" можно одинаково эффективно использовать обе руки. Тарасов отметил, что преимуществом "Рыси" стал низко расположенный ствол, благодаря которому пистолет стало меньше подбрасывать вверх. Это позволяет быстрее делать прицельные повторные выстрелы.

#росгвардия #рысь #пистолет лебедева
Генпрокуратура направила в суд дело главаря киллеров Гагиева
Генпрокуратура направила в суд дело главаря киллеров Гагиева
Уроженца Грузии Аслана Гагиева подозревают в создании трех преступных группировок, в которые входили не менее 50 человек. Злоумышленники могут быть причастны к серии убийств.
Происшествия
10:28 | 24 мая
Тренер чемпионов по борьбе Миндиашвили скончался на 88-м году жизни
Тренер чемпионов по борьбе Миндиашвили скончался на 88-м году жизни
Пресс-служба красноярского губернатора сообщила о смерти 87-летнего Дмитрия Миндиашвили. Он был известным тренером по борьбе.
Общество
10:22 | 24 мая
Глава ЛДПР назвал ошибкой решение Сталина открыть Второй фронт
Глава ЛДПР назвал ошибкой решение Сталина открыть Второй фронт
Лидер СССР Иосиф Сталин допустил ошибку во время Великой Отечественной войны. Такое мнение выразил глава ЛДПР Владимир Жириновский.
Политика
10:11 | 24 мая