Росгвардия приняла на вооружение пистолет Лебедева «Рысь»

Федеральное агентство новостей / Владимир Карпухин

Новейший модульный пистолет Лебедева МПЛ и его модификация МПЛ-1 приняты на вооружение Росгвардией. Об этом заявил гендиректор группы компаний "Калашников" Дмитрий Тарасов.

Он сообщил ТАСС, что концерн закончил разработку пистолетов под патрон 9х19 мм в рамках проекта "Рысь". Опытные образцы были переданы на апробацию в подразделения Росгвардии. Ранее они успешно прошли государственные испытания.

Отличительной особенностью новых пистолетов является эргономичность. Кроме того, за счет двустороннего расположения органов управления при стрельбе "Рысью" можно одинаково эффективно использовать обе руки. Тарасов отметил, что преимуществом "Рыси" стал низко расположенный ствол, благодаря которому пистолет стало меньше подбрасывать вверх. Это позволяет быстрее делать прицельные повторные выстрелы.