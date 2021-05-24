Аналитики Уолл-Стрит рассказали, в какие акции нужно вложиться в будущем

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Финансовые эксперты Уолл-Стрит составили топ-5 самых многообещающих компаний, доходность которых в будущем позволяет вложиться в их акции. Об этом сообщает CNBC.

Телекомпания передает, что внимание американских аналитиков пало на сервис по доставке еды DoorDash, компанию Verra Mobility, специализирующуюся на разработках технологий в сфере дорожного движения, платформу для аналитики и обработки данных Alteryx, фирму, производящую микросхемы, MaxLinear и медицинскую компанию InMode.

Ранее финансовые эксперты Россельхозбанка провели исследование и выяснили, что чуть более 63% граждан РФ имеют сбережения – так называемую "финансовую подушку безопасности", 37% опрошенных заявили, что у них нет накоплений. Лишь 5% участников опроса отчитались о переводе на сбережения свыше половины дохода.