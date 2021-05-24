США и страны ЕС призвали запретить полеты над Минском после инцидента с Ryanair

wikipedia.org / Adrian Pingstone

США и несколько европейских стран призвали запретить полеты над Белоруссией после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair, который произошел в воскресенье.

Председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес вместе с политиками из Ирландии, Польши, Чехии, Литвы, Латвии, Германии и Великобритании выступили с заявлением к Международной организации гражданской авиации с требованием провести немедленное расследование.

"До проведения расследования мы призываем отстранить Белоруссию от организации и ввести запрет на все полеты над Белоруссией, включая полеты в страну и из нее", — говорится в документе Менендеса.

Кроме того, законодатели призвали страны НАТО и Европейского союза ввести санкции против Белоруссии. В заявлении американского чиновника говорится, что "безрассудные действия поставили пассажиров под большую угрозу".

Самолет авиакомпании Ryanair с основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем вынужден был сесть на территории Белоруссии из-за сообщения о минировании. Журналист был задержан.