Минэнерго РФ рассматривает варианты снижения цены на упаковку из пластика

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Минэнерго, Минсельхоз, Минпромторг готовят варианты урегулирования стоимости на пластиковую упаковку, которые будут озвучены 25 мая.

Ведомствам рекомендовали подготовить такие меры после совещания в Минпромторге с крупнейшими производителями продовольствия, пишет газета "Известия". Во время встречи обсуждался резкий рост цен на полимеры в 2021 году на 70-80%.

Производители обратились с этим вопросом в Минсельхоз. Так, с января по апрель себестоимость продукции в молочной отрасли увеличилась в среднем на 5% только за счет подорожания упаковки.

Такая ситуация спровоцировала проблемы в отрасли, поскольку у компаний возникла необходимость уже через полтора-два месяца повышать цены на товары, отметил президент Союза производителей соков, воды и напитков Максим Новиков.