Политика Общество Экономика Происшествия Армия Лента новостей

Минэнерго РФ рассматривает варианты снижения цены на упаковку из пластика

Экономика

Минэнерго РФ рассматривает варианты снижения цены на упаковку из пластика
vk.com  / Администрация Петрозаводского городского округа

Минэнерго, Минсельхоз, Минпромторг готовят варианты урегулирования стоимости на пластиковую упаковку, которые будут озвучены 25 мая.

Ведомствам рекомендовали подготовить такие меры после совещания в Минпромторге с крупнейшими производителями продовольствия, пишет газета "Известия". Во время встречи обсуждался резкий рост цен на полимеры в 2021 году на 70-80%.

Производители обратились с этим вопросом в Минсельхоз. Так, с января по апрель себестоимость продукции в молочной отрасли увеличилась в среднем на 5% только за счет подорожания упаковки.

Такая ситуация спровоцировала проблемы в отрасли, поскольку у компаний возникла необходимость уже через полтора-два месяца повышать цены на товары, отметил президент Союза производителей соков, воды и напитков Максим Новиков.

#цены #минсельхоз #минэнерго #пластик #пластиковая посуда
Росгвардия приняла на вооружение пистолет Лебедева "Рысь"
Росгвардия приняла на вооружение пистолет Лебедева "Рысь"
Новейший модульный пистолет Лебедева МПЛ и его модификация МПЛ-1 приняты на вооружение Росгвардией. Об этом заявил гендиректор группы компаний "Калашников" Дмитрий Тарасов.
Армия
09:01 | 24 мая
Аналитики Уолл-Стрит рассказали, в какие акции нужно вложиться в будущем
Аналитики Уолл-Стрит рассказали, в какие акции нужно вложиться в будущем
Финансовые эксперты Уолл-Стрит составили топ-5 самых многообещающих компаний, доходность которых в будущем позволяет вложиться в их акции. Об этом сообщает CNBC.
Экономика
08:58 | 24 мая
США и страны ЕС призвали запретить полеты над Минском после инцидента с Ryanair
США и страны ЕС призвали запретить полеты над Минском после инцидента с Ryanair
США и несколько европейских стран призвали запретить полеты над Белоруссией после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair, который произошел в воскресенье.
Политика
08:46 | 24 мая