Названы российские регионы-лидеры по расходам на социальную сферу в 2020 году

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Москва и Сахалинская область возглавили топ по расходам на социальную сферу в минувшем году.

Согласно исследованию РИА Новости, Москва в расчете на одного человека в прошлом году потратила на эти цели 124,76 тысячи рублей, Сахалинская область — 107,68 тысячи рублей, Санкт-Петербург — 107,58 тысячи рублей.

Агентство при составлении рейтинга к социальным расходам отнесло затраты на образование, культуру, кинематограф, здравоохранение, физкультуру и спорт, а также соцполитику, в том числе пенсии.

Также в топ-10 регионов по тратам оказались ЯНАО (94,77 тысячи), Тюменская область (91,74 тысячи), ХМАО (87,01 тысячи), Московская область (83,26 тысячи), Чечня (82,51 тысячи ), Севастополь (81,07 тысячи) и Ленобласть (76,38 тысячи).

Свердловская область по данному показателю находится на 13-м месте. Социальные расходы консолидированного бюджета на одного жителя в прошлом году составили 68,93 тысячи рублей. Это почти в два раза меньше, чем в Москве.

Замыкают рейтинг четыре региона: Чукотка (25,73 тысячи рублей), Камчатка (32,46 тысячи), Якутия (37,77 тысячи) и Магадан (46,31 тысячи).