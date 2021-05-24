Марков оценил посадку самолета с основателем Nexta по приказу Лукашенко

president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь

Власти Белоруссии могут задерживать подозреваемых в совершении преступлений на своей территории, напомнил директор Института политических исследований Сергей Марков.

Пассажирский самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске. Пилоты рейса получили сигнал о минировании и в сопровождении истребителя Белоруссии Миг-29 и приземлились в аэропорту столицы.

Выяснилось, что на борту лайнера находился Роман Протасевич — сооснователь Telegram-канала NEXTA, разыскиваемый в РБ за совершение тяжких преступлений. Правоохранители его задержали.

"Александр Лукашенко знает о роли, которую Протасевич сыграл в организации государственного переворота против него. Поэтому он решил использовать модель, которую СБУ и ЦРУ хотели применить летом 2020 года против военных, вылетевших в Минск. Когда их самолет летел через украинскую территорию, его хотели принудить приземлиться в Киеве", — отметил Марковв интервью ФАН.

По мнению политолога, Лукашенко "блестяще провернул этот прием", как только представилась возможность.

"Американцы признают право поступать подобным образом только за собой. В данной ситуации белорусский лидер проявил мужество, бросив вызов их монополии на проведение таких операций!", — заметил эксперт.

Собеседник ФАН также считает, что сейчас Лукашенко обвинят в государственном терроризме и будут максимально блокировать по всем пунктам.