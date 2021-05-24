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Трое ученых из Уханя заболели COVID-19 еще до первых сообщений об инфекции

Общество

Трое ученых из Уханя заболели COVID-19 еще до первых сообщений об инфекции
Федеральное агентство новостей  / 

Трое ученых из Уханьского института вирусологии в Китае тяжело заболели в ноябре 2019 года и вынуждены были обратиться за медпомощью, следует из разведданных США.

Официальные лица, знакомые с разведывательными данными США, дали разные оценки доказательствам. Один из собеседников FOX Business указал, что отчет потенциально имеет колоссальное значение, но требует дальнейшее расследования.

"Информация, которую мы получали из различных источников, была превосходного качества. Она была очень точной. Что она вам не сообщала? То, почему они заболели", — сообщил другой собеседник.

Разведданные отказались комментировать в администрации американского лидера Джо Байдена. Но отметили, что технически достоверные теории происхождения коронавируса нового типа должны быть исследованы Всемирной организацией здравоохранения и международными экспертами.

О первых случаях коронавируса в китайском городе Ухань стало известно в конце декабря 2019 года. Спустя несколько месяцев инфекция распространилась почти по всему миру.

#сша #пандемия #коронавирус
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