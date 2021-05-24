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Киберпреступность стала представлять угрозу нацбезопасности России

Общество

Киберпреступность стала представлять угрозу нацбезопасности России
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Масштаб киберпреступности стал представлять угрозу для российской нацбезопасности. Об этом сообщил начальник главного организационно-аналитического управления ГП Андрей Некрасов.

Он в беседе с ТАСС указал на резкий рост числа преступлений, совершенных с использованием цифровых технологий. Так, общее количество киберпреступлений за год увеличилось до 510,3 тысячи. Прослеживается негативная тенденция, подчеркнул представитель Генпрокуратуры (ГП).

Некрасов отметил, что уровень раскрываемости подобных преступлений не превышает 25 процентов. Проблемы обеспечения безопасности при использовании современных технологий на текущий момент приобрели крайнюю актуальность, заявил он.

#кибербезопасность #киберпреступность #генеральная прокуратура
Киберпреступность стала представлять угрозу нацбезопасности России
Киберпреступность стала представлять угрозу нацбезопасности России
Масштаб киберпреступности стал представлять угрозу для российской нацбезопасности. Об этом сообщил начальник главного организационно-аналитического управления ГП Андрей Некрасов.
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