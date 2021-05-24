Замглавы МИД РФ опроверг информацию о вводе российских войск в Донбасс

Федеральное агентство новостей /

Киев и Запад дезинформируют, говоря о подключении военных РФ к конфликту на Украине.

Предположения о привлечении российских военных к украинскому конфликту являются частью дезинформационной кампании Киева и Запада. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко "Известиям".

"Ее цель — отвлечь внимание от невыполнения Украиной минских соглашений. Другие задачи — создать еще один предлог для ускоренного принятия Украины в НАТО", — сказал он.

Поводом послужили ежегодные учения Вооруженных сил РФ. При этом они проводятся далеко от Донбасса. По словам Руденко, настоящая эскалация происходит внутри Украины при участии США и союзников по НАТО, которые обеспечивают киевскую армию летальным оружием и материальной поддержкой.