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Замглавы МИД РФ опроверг информацию о вводе российских войск в Донбасс

Политика

Замглавы МИД РФ опроверг информацию о вводе российских войск в Донбасс
Федеральное агентство новостей  / 

Киев и Запад дезинформируют, говоря о подключении военных РФ к конфликту на Украине.

Предположения о привлечении российских военных к украинскому конфликту являются частью дезинформационной кампании Киева и Запада. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко "Известиям".

"Ее цель — отвлечь внимание от невыполнения Украиной минских соглашений. Другие задачи — создать еще один предлог для ускоренного принятия Украины в НАТО", — сказал он.

Поводом послужили ежегодные учения Вооруженных сил РФ. При этом они проводятся далеко от Донбасса. По словам Руденко, настоящая эскалация происходит внутри Украины при участии США и союзников по НАТО, которые обеспечивают киевскую армию летальным оружием и материальной поддержкой.

#россия #донбасс #военные
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