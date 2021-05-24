Россиянам рассказали, как телефонные мошенники вызывают доверие у жертвы

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Чтобы вызвать доверие у потенциальной жертвы еще до начала разговора, мошенники используют смутно знакомые пользователю телефонные номера.

Такие номера похожи на те, которые используют реально существующие банковские колл-центры, рассказал начальник отдела по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов в беседе с радио Sputnik.

"Такой телефон отличается на одну цифру или цифры все те, но их меняют местами", — пояснил специалист.

Такой, в целом, банальный визуальный прием вполне работает. К этим ухищрениям мошенникам пришлось прибегнуть после того, как ЦБ решил защитить номера банковских организаций. Теперь взять номер действительно функционирующего предприятия невозможно.