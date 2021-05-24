Бизнес-омбудсмен РФ предложил снять ограничения для самозанятых

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Ограничения по видам деятельности для самозанятых в России нужно снять для ускорения процесса "обеления" рынка труда.

Такое предложение внес бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов в материалах, подготовленных к ежегодному докладу для президента России Владимира Путина. По мнению Титова, уже существующих, образованных естественным образом ограничений вполне хватает. К ним относятся отсутствие наемных работников и доход, который не может перешагнуть отметку 2,4 миллиона рублей в год, передает ТАСС.

"Искусственные ограничения, установленные при применении режима самозанятых, снижают темпы "обеления" рынка труда в России", — уверен омбудсмен.

Также он призвал разрешить уплату взносов в Фонд социального страхования. Об этом упомянула еще общественный омбудсмен по вопросам защиты прав предпринимателей на специальных налоговых режимах Марина Блудян, которая подчеркнула, что пока самозанятые не имеют этой возможности, они не имеют защиты на случай болезни, декретного отпуска или другой выходящей из ряда вон ситуации.