«Сбер» представил новый сервис по аренде автомобилей

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"Сбер" запускает новый сервис по аренде автомобилей "СберАвтоподписка". В нем будут предоставляться долгосрочные услуги аренды машин.

За период 2021 года новый сервис планирует привлечь от двух до трех тысяч пользователей. Такое заявление сделал гендиректор "Сбербанк Лизинга" Вячеслав Спиров. Об этом сообщает РБК.

"Сейчас тренд перехода от владения к пользованию автомобилем, именно поэтому мы создали продукт и выводим его на рынок", — сказал он.

При этом физические лица могут арендовать автомобиль на срок от полугода до трех лет. Такая услуга будет полезна тем, кто любит ездить на новых автомобилях и часто меняет их на новые модели.