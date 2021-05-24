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Глава района на Сахалине арестован по подозрению во взятке

Происшествия
  /   Обновлено: 24 мая 2021 04:48

Глава района на Сахалине арестован по подозрению во взятке
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Мэр Макаровского района Сахалинской области Андрей Красковский арестован по подозрению во взятке в особо крупном размере.

Красковского арестовали на время следствия. Этой информацией с РИА Новости поделился источник в силовых структурах.

"Андрей Красковский арестован на время предварительного следствия. Он будет находиться в СИЗО", — сообщил информатор.

Уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ в отношении Красковского возбудили 21 мая. Мэр подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Следствие утверждает, что он в декабре прошлого года получил взятку в размере 1,2 миллиона рублей от жителя области за общее покровительство и обеспечение преимуществ в муниципальных контрактах.

#взятка #арест #андрей красковский
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