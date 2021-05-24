Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск Google к Роскомнадзору

Global Look Press / Andrea Ronchini

Американская компания Google LLC направила иск к Роскомнадзору в Арбитражный суд Москвы.

Иск был подан 1 мая. Американская компания Google оспаривает требования российского ведомства заблокировать 12 ссылок на противоправный контент. Речь идет о роликах Youtube, где содержатся призывы участвовать в несанкционированных митингах, прошедших в январе.

Глава дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин в беседе с "Коммерсантом" отметил, что Google LLC ранее не инициировала судебных разбирательств по оспариванию нормативных актов Роскомнадзора в России. Ранее компания выступала в качестве ответчика.

Google рискует получить штраф в размере 94 триллионов рублей. Американская компания должна восстановить канал "Царьград" после незаконного удаления на YouTube.