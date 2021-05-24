Политика Общество Экономика Происшествия Армия Лента новостей

Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск Google к Роскомнадзору

Общество

Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск Google к Роскомнадзору
Global Look Press  / Andrea Ronchini

Американская компания Google LLC направила иск к Роскомнадзору в Арбитражный суд Москвы.

Иск был подан 1 мая. Американская компания Google оспаривает требования российского ведомства заблокировать 12 ссылок на противоправный контент. Речь идет о роликах Youtube, где содержатся призывы участвовать в несанкционированных митингах, прошедших в январе.

Глава дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин в беседе с "Коммерсантом" отметил, что Google LLC ранее не инициировала судебных разбирательств по оспариванию нормативных актов Роскомнадзора в России. Ранее компания выступала в качестве ответчика.

Google рискует получить штраф в размере 94 триллионов рублей. Американская компания должна восстановить канал "Царьград" после незаконного удаления на YouTube.

#суд #google #роскомнадзор
Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск Google к Роскомнадзору
Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск Google к Роскомнадзору
Американская компания Google LLC направила иск к Роскомнадзору в Арбитражный суд Москвы.
Общество
04:16 | 24 мая
Климкин рассказал, как США нанесли Киеву "удар под дых"
Климкин рассказал, как США нанесли Киеву "удар под дых"
Экс-глава украинского МИД Павел Климкин считает, что США "ударили под дых" Киев, отказавшись от санкций против компании-оператора "Северного потока — 2".
Политика
03:30 | 24 мая
Полиция Литвы возбудила уголовное дело из-за посадки самолета Ryanair в Минске
Полиция Литвы возбудила уголовное дело из-за посадки самолета Ryanair в Минске
Сотрудники правоохранительных органов Литвы возбудили уголовное дело по факту захвата воздушного судна. Причиной этому стала экстренная посадка самолета компании Ryanair в Минске.
Происшествия
03:04 | 24 мая