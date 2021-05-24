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Климкин рассказал, как США нанесли Киеву "удар под дых"

Политика

Климкин рассказал, как США нанесли Киеву «удар под дых»
youtube.com  / Prt Scr / Укрінформ

Экс-глава украинского МИД Павел Климкин считает, что США "ударили под дых" Киев, отказавшись от санкций против компании-оператора "Северного потока — 2".

Ранее представитель американского Госдепа заявил, что строящая газопровод компания Nord Stream 2 AG попадает под ограничения, но реализовывать их Вашингтон не будет по соображениям "национальной безопасности". По словам спикера Белого Дома Джен Псаки, теперь строительство проекта остановить будет практически невозможно.

"Дело не только в том, что шанс на достройку очень высок. Очень тревожно от того, что эта тема не прозвучала во время последнего визита Энтони Блинкена. С партнерами, которых уважают, так не поступают", — говорится в сообщении Климкина на его странице в Facebook.

Бывший украинский министр также отметил, что ему непонятно, почему, если тема санкций все же затрагивалась, это происходило "за спиной Украины". По мнению Климкина, Киеву нельзя допускать кризиса в отношениях с Вашингтоном.

#россия #киев #климкин #северный поток - 2
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