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Полиция Литвы возбудила уголовное дело из-за посадки самолета Ryanair в Минске

Происшествия

Полиция Литвы возбудила уголовное дело из-за посадки самолета Ryanair в Минске
kam.lt  / Ministry of National Defence Republic of Lithuania

Сотрудники правоохранительных органов Литвы возбудили уголовное дело по факту захвата воздушного судна. Причиной этому стала экстренная посадка самолета компании Ryanair в Минске.

В сообщении говорится, что правоохранители планируют опросить некоторых пассажиров и экипаж самолета. Об этом ТАСС рассказал заместитель генерального комиссара полиции Арунас Арлаускас.

"Возбуждено уголовное дело. Уже сегодня будут опрошены члены экипажа и некоторые свидетели из числа пассажиров", — заявил он.

Также он отметил, что самолет совершил посадку из-за заявлений о взрывном устройстве на борту. Лайнер выполнял рейс из Афин в Вильнюс.

#уголовное дело #самолет #белоруссия #литва
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