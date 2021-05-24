Полиция Литвы возбудила уголовное дело из-за посадки самолета Ryanair в Минске

kam.lt / Ministry of National Defence Republic of Lithuania

Сотрудники правоохранительных органов Литвы возбудили уголовное дело по факту захвата воздушного судна. Причиной этому стала экстренная посадка самолета компании Ryanair в Минске.

В сообщении говорится, что правоохранители планируют опросить некоторых пассажиров и экипаж самолета. Об этом ТАСС рассказал заместитель генерального комиссара полиции Арунас Арлаускас.

"Возбуждено уголовное дело. Уже сегодня будут опрошены члены экипажа и некоторые свидетели из числа пассажиров", — заявил он.

Также он отметил, что самолет совершил посадку из-за заявлений о взрывном устройстве на борту. Лайнер выполнял рейс из Афин в Вильнюс.