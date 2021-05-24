Представители EMA объяснили задержку одобрения «Спутника V» в Евросоюзе

Global Look Press / Luis Lima Jr/Keystone Press Agency

Европейские эксперты продолжают исследовать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает пресс-служба Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

Официальный представитель европейского регулятора пояснил "Известиям", что эксперты уже провели проверки надлежащей клинической практики (GCP) в России. На этот месяц запланированы проверки надлежащей производственной практики (GMP).

EMA не называет точных сроков одобрения российской вакцины. Совместное исследование препарата европейскими экспертами и ВОЗ все еще продолжается.

Эксперт ВОЗ Марианджела Симао ранее заявила, что в организации планируют оценить безопасность российской вакцины в конце июня — в июле. Позже представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович отметила, что специалисты смогут завершить оценку безопасности вакцины в течение лета.