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Главред издания Baza Могутин был задержан полицией в Москве

Происшествия

Главред издания Baza Могутин был задержан полицией в Москве
ГУ МВД по Республике Адыгея  / 

Главный редактор Telegram-канала Baza Никита Могутин был задержан в Москве и доставлен в ОВД "Китай-город".

Об этом сообщает РИА Новости. Сотрудники полиции остановили автомобиль журналиста и сообщили, что он проходит по ориентировке.

"Я сижу в ОВД "Китай-город", и мне не объясняли ни в чем причина, ни что произошло. Я думаю, может быть, какая-то путаница", — заявил главный редактор Baza.

Пока причины произошедшего остаются неизвестными. В ГУ МВД по Москве также пока не сообщили детали. Однако немного позже Могутин сообщил, что он был отпущен из ОВД "Китай-город". С него взяли обязательство явиться в отделение позже.

#задержание #полиция #могутин
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