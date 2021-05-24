Главред издания Baza Могутин был задержан полицией в Москве

ГУ МВД по Республике Адыгея /

Главный редактор Telegram-канала Baza Никита Могутин был задержан в Москве и доставлен в ОВД "Китай-город".

Об этом сообщает РИА Новости. Сотрудники полиции остановили автомобиль журналиста и сообщили, что он проходит по ориентировке.

"Я сижу в ОВД "Китай-город", и мне не объясняли ни в чем причина, ни что произошло. Я думаю, может быть, какая-то путаница", — заявил главный редактор Baza.

Пока причины произошедшего остаются неизвестными. В ГУ МВД по Москве также пока не сообщили детали. Однако немного позже Могутин сообщил, что он был отпущен из ОВД "Китай-город". С него взяли обязательство явиться в отделение позже.