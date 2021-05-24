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Вильфанд назвал российские регионы с аномальной жарой

Общество

Вильфанд назвал российские регионы с аномальной жарой
Агентство городских новостей Москва  / Александр Авилов

Урал и Поволжье ожидает период сильной жары. Воздух прогреется до 37 градусов тепла.

В регионах сохранится повышенный риск природных пожаров. Жаркая погода в Поволжье и на Урале стоит уже более двух недель. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд РИА Новости.

"Только такая несусветно жаркая погода будет на востоке Европейской России: в Поволжье, на Урале, на юге Западной Сибири. Там температуры будут выше нормы на 8–12 градусов, даже 13 градусов", — заявил Вильфанд.

Такое продолжающееся тепло негативно влияет на здоровье людей. По словам синоптика, жара в Поволжье и на Урале будет держаться еще пять дней. Также аномально жаркая погода будет сохраняться в Пермском крае, Свердловской и Оренбургской областях.

#жара #погода #вильфанд
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