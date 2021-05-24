Политика Общество Экономика Происшествия Армия Лента новостей

Пушков раскритиковал заявление Блинкена об итогах встречи с Лавровым

Политика

Пушков раскритиковал заявление Блинкена об итогах встречи с Лавровым
Федеральное агентство новостей  / Ольга Летягина

Российский сенатор Алексей Пушков не исключил, что администрация 46-го лидера США Джо Байдена не готова "разгребать завалы" прошлых президентов.

Об этом он написал в своем Telegram-канале, комментируя заявление главы Госдепа США Энтони Блинкена о его переговорах с коллегой из России Сергеем Лавровым. Как утверждает сенатор, Блинкен пытается изобразить встречу с Лавровым как сумму предупреждений от Москвы о "безрассудных и агрессивных действиях" со стороны Вашингтона, их партнеров и друзей. Пушков не сомневается, что под последними имелась в виду Украина.

"Если это и впрямь было сутью переговоров, то это вовсе не похоже на готовность «разгребать завалы», полученные в наследство от предыдущих администраций. Это совсем другой посыл. Такой посыл не обещает ни стабилизации отношений, ни их улучшения", — говорится в сообщении Пушкова.

Ранее Блинкен, комментируя свою встречу с Лавровым в Рейкьявике, назвал переговоры "очень деловыми и конструктивными". По словам главного дипломата США, именно Москва выбирает курс в отношениях с американской стороной.

#пушков #лавров #Блинкен
Пушков раскритиковал заявление Блинкена об итогах встречи с Лавровым
Пушков раскритиковал заявление Блинкена об итогах встречи с Лавровым
Российский сенатор Алексей Пушков не исключил, что администрация 46-го лидера США Джо Байдена не готова "разгребать завалы" прошлых президентов.
Политика
00:47 | 24 мая
Хакеры совершили DDoS-атаку на сайт "Единой России" в преддверии праймериз
Хакеры совершили DDoS-атаку на сайт "Единой России" в преддверии праймериз
Сайт партии "Единая Россия" подвергся DDoS-атаке с нескольких тысяч IP-адресов в преддверии праймериз.
Общество
00:07 | 24 мая
Берни Сандерс назвал членов правительства Израиля "открытыми расистами"
Берни Сандерс назвал членов правительства Израиля "открытыми расистами"
Американский сенатор Берни Сандерс в интервью телеканалу CBS News заявил, что в правительстве Израиля есть "открытые расисты".
Политика
23:56 | 23 мая