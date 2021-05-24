Пушков раскритиковал заявление Блинкена об итогах встречи с Лавровым

Федеральное агентство новостей / Ольга Летягина

Российский сенатор Алексей Пушков не исключил, что администрация 46-го лидера США Джо Байдена не готова "разгребать завалы" прошлых президентов.

Об этом он написал в своем Telegram-канале, комментируя заявление главы Госдепа США Энтони Блинкена о его переговорах с коллегой из России Сергеем Лавровым. Как утверждает сенатор, Блинкен пытается изобразить встречу с Лавровым как сумму предупреждений от Москвы о "безрассудных и агрессивных действиях" со стороны Вашингтона, их партнеров и друзей. Пушков не сомневается, что под последними имелась в виду Украина.

"Если это и впрямь было сутью переговоров, то это вовсе не похоже на готовность «разгребать завалы», полученные в наследство от предыдущих администраций. Это совсем другой посыл. Такой посыл не обещает ни стабилизации отношений, ни их улучшения", — говорится в сообщении Пушкова.

Ранее Блинкен, комментируя свою встречу с Лавровым в Рейкьявике, назвал переговоры "очень деловыми и конструктивными". По словам главного дипломата США, именно Москва выбирает курс в отношениях с американской стороной.