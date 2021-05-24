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Хакеры совершили DDoS-атаку на сайт "Единой России" в преддверии праймериз

Общество
  /   Обновлено: 24 мая 2021 00:39

Хакеры совершили DDoS-атаку на сайт «Единой России» в преддверии праймериз
er.ru  / Пресс-служба партии «Единая Россия».

Сайт партии "Единая Россия" подвергся DDoS-атаке с нескольких тысяч IP-адресов в преддверии праймериз.

Системы сайта оперативно отреагировали на атаку и оповестили администраторов. По слова руководителя ИТ-проектов партии Вячеслава Сатеева, различные атакующие адреса говорят о применении бот-нет, позволяющие использовать взломанные компьютеры по всему миру.

Сегодня, 24 мая, стартует предварительное электронное голосование "Единой России". Отмечается, что около 6 миллионов избирателей и более 5,5 тысячи кандидатов зарегистрировались на сайте "Единой России".

По словам сенатора РФ Александра Карелина, в этом году наблюдается рекордное число участников, рассчитывающих в сентябре принять участие в качестве кандидатов от партии на выборах депутатов Государственной думы и заксобраний, административных центров и органов местного самоуправления.

#россия #единая #хакеры
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