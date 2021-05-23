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Берни Сандерс назвал членов правительства Израиля "открытыми расистами"

Политика

Берни Сандерс назвал членов правительства Израиля «открытыми расистами»
wikipedia.org  / Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Американский сенатор Берни Сандерс в интервью телеканалу CBS News заявил, что в правительстве Израиля есть "открытые расисты".

Он считает, что с годами правительство премьера Израиля Биньямина Нетаньяху стало "ультраправым крылом". По его словам, сейчас в правительстве страны есть люди, которые являются "открытыми расистами".

Сандерс при этом отметил, что вокруг Палестины "очень сложная ситуация". Так, есть организация ХАМАС — террористическая группировка, подчеркнул он.

Сенатор заявил, что США должны выступать против движения ХАМАС. Однако основной задачей Вашингтона не является оказание Израилю все большей военной поддержки. Он отметил, что важно задействовать международное сообщество для разрешения конфликта.

#хамас #израиль #сандерс
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