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Россию поддержали представители диаспоры ЦАР во Франции

Политика

Россию поддержали представители диаспоры ЦАР во Франции
Федеральное агентство новостей  / Александр Васильев

Диаспора Центральноафриканской Республики (ЦАР) во Франции организовала акцию в поддержку России, помогающей восстановить мир и порядок в стране.

Демонстрация прошла мирно и организованно, ее участники были в защитных масках. Африканцы вышли на демонстрацию с флагами России и ЦАР, чтобы поддержать РФ на фоне очередной антироссийской кампании во французских СМИ, которая вызвана премьерой боевика "Турист", передает ФАН.

Фильм про российских инструкторов в ЦАР впервые был показан в столице страны на центральном стадионе 14 мая, а 19 мая премьеру смогли увидеть российские зрители. В ЦАР и России картину высоко оценили. Франция, обеспокоенная потерей влияния в бывшей колонии, осталась недовольна выходом фильма, после чего местные СМИ опубликовали очередной фейк о якобы совершенных инструкторами из РФ преступлениях, использовав в качестве доказательств кадры из фильма.

#россия #франция #цар
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