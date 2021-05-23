Подросток стал жертвой стрельбы на несанкционированном концерте в США

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Четырнадцатилетняя девочка умерла на несанкционированном концерте в городе Норт-Чарльстон. Об этом стало известно из сообщения американского телеканала WCBD.

Представители службы правоохранительных органов выехали на место происшествия, получив сигнал о стрельбе в субботу вечером по местному времени. На концерте они обнаружили четырнадцать раненых человек и одного убитого подростка.

Пострадавшие были доставлены в больницу, некоторая часть из них добралась до учреждения своими силами. Полиция утверждает, что причиной преступления является конфликт между гостями несанкционированного концерта. Личности предполагаемых подозреваемых остаются в тайне.