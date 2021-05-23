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Журналист Витязева похвалила спецслужбы Белоруссии за задержание основателя Nexta

Политика

Журналист Витязева похвалила спецслужбы Белоруссии за задержание основателя Nexta
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Журналист Юлия Витязева в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировала ситуацию вокруг задержания Романа Протасевича.

Витязева в беседе с Федеральным агентством новостей заявила, что белорусские правоохранители провели "блестящую спецоперацию". По ее словам, сначала никто не понял, что случилось, но в итоге все "бегают и рвут на себе волосы".

Журналист напомнила, что в прошлом году по такой же схеме Служба безопасности Украины планировала похитить 33 россиян, собиравшихся вылететь из Белоруссии в Турцию. По ее словам, в этой ситуации как раз и был терроризм.

"Здесь же посадка самолета была произведена в Минске, Протасевич является гражданином Белоруссии, где он преследуется по закону", — рассказала Витязева.

Собеседник ФАН выразила мнение, что за действия, которые совершил белорусский оппозиционер против своего государства, ему грозит расстрел. Но, скорее всего, он пойдет на сотрудничество со следствием и будет определен в тюрьму.

Журналист также отметила "истерику" среди российской "оппозиции", сбежавшей за границу. По ее словам, они поняли, что самолет в любой момент может сменить курс и приземлиться на территории РФ.

#кгб белоруссии #Протасевич #витязева
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