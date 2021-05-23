Политика Общество Экономика Происшествия Армия Лента новостей

Столтенберг назвал посадку самолета Ryanair в Минске опасным инцидентом

Политика

Столтенберг назвал посадку самолета Ryanair в Минске опасным инцидентом
ru.wikipedia.org  / Marcela

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя экстренную посадку в Минске самолета компании Ryanair, заявил, что речь идет об опасном инциденте.

Самолет ирландского лоукостера Ryanair, летевший из греческих Афин в Вильнюс, днем в воскресенье приземлился в национальном аэропорту Минска после сообщений о взрывном устройстве на борту. Белорусские власти позже уточнили, что на борту лайнера находился один из основателей Telegram-канала NEXTA, признанного в стране экстремистским, Роман Протасевич. После приземления его задержали сотрудники правоохранительных органов.

"Это серьезный и опасный инцидент, который требует международного расследования", — говорится в сообщении Столтенберга в его Twitter.

Генсек Североатлантического альянса также призвал официальный Минск обеспечить безопасное возвращение экипажа и всех пассажиров. Он подчеркнул, что в НАТО внимательно следят за развитием событий и ситуацией с задержанием Протасевича.

#минск #самолет #ryanair #Протасевич
Столтенберг назвал посадку самолета Ryanair в Минске опасным инцидентом
Столтенберг назвал посадку самолета Ryanair в Минске опасным инцидентом
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя экстренную посадку в Минске самолета компании Ryanair, заявил, что речь идет об опасном инциденте.
Политика
21:55 | 23 мая
Это другое: ЕС возмущен задержанием Протасевича, но забыл как ловил Сноудена
Это другое: ЕС возмущен задержанием Протасевича, но забыл как ловил Сноудена
Задержание сооснователя NEXTA Романа Протасевича вызвало широкий резонанс среди европейских политиков.
Ближнее зарубежье
21:08 | 23 мая
Журова оценила перспективы российских спортсменов на Олимпиаде
Журова оценила перспективы российских спортсменов на Олимпиаде
Депутат Госдумы Светлана Журова обсудила актуальные вопросы спорта с блогером Вадимом Манукяном в рамках ток-шоу ФАН "Давай поговорим".
Спорт
21:02 | 23 мая