Столтенберг назвал посадку самолета Ryanair в Минске опасным инцидентом

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя экстренную посадку в Минске самолета компании Ryanair, заявил, что речь идет об опасном инциденте.

Самолет ирландского лоукостера Ryanair, летевший из греческих Афин в Вильнюс, днем в воскресенье приземлился в национальном аэропорту Минска после сообщений о взрывном устройстве на борту. Белорусские власти позже уточнили, что на борту лайнера находился один из основателей Telegram-канала NEXTA, признанного в стране экстремистским, Роман Протасевич. После приземления его задержали сотрудники правоохранительных органов.

"Это серьезный и опасный инцидент, который требует международного расследования", — говорится в сообщении Столтенберга в его Twitter.

Генсек Североатлантического альянса также призвал официальный Минск обеспечить безопасное возвращение экипажа и всех пассажиров. Он подчеркнул, что в НАТО внимательно следят за развитием событий и ситуацией с задержанием Протасевича.