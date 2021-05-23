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Журова оценила перспективы российских спортсменов на Олимпиаде

Спорт

Журова оценила перспективы российских спортсменов на Олимпиаде
Федеральное агентство новостей  / Алена Разживина

Депутат Госдумы Светлана Журова обсудила актуальные вопросы спорта с блогером Вадимом Манукяном в рамках ток-шоу ФАН "Давай поговорим".

Депутат и олимпийская чемпионка Светлана Журова уверена, что достижения российских спортсменов являются основанием для многообещающих перспектив на Олимпийских играх 2022 года. Политик отметила в беседе с блогером Вадимом Манукяном особенно выдающиеся успехи фигуристок, которые заняли весь пьедестал на чемпионате мира, передает ФАН.

"Если мы говорим про фигурное катание, то конечно оно фееричное в этом году. И что показали наши девочки, когда заняли весь пьедестал, это здорово, очень приятно. Впервые выиграли командный чемпионат мира. Мы олимпийские чемпионы, но не были чемпионами мира. Поэтому это очень радостно. Получилось, что четыре медали завоевали фигуристы в общей сложности за сезон, тоже много", — подчеркнула Журова.

Тем не менее политик встревожена состоянием легкой атлетики в России. На фоне допингового скандала лишь несколько отечественных спортсменов смогут посетить Олимпиаду под нейтральным статусом. По мнению депутата, международные организации и их санкции приводят к "убийству" российского спорта.

#интервью #журова #давай поговорим
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