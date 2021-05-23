В Москве мужчина загрузил в банкомат 1 млн рублей из «банка приколов» и обналичил деньги

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Мужчина загрузил в банкомат 1 млн рублей купюрами из "банка приколов", перевел сумму на банковские карты и обналичил деньги, сообщили в полиции.

Инцидент произошел на Краснопрудной улице в Москве. Мужчина внес в банкомат деньги, которые робот посчитал настоящими. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".

Мать и дочь из Волгограда заподозрили в сбыте фальшивых денег на городском рынке, сообщал сайт 360tv.ru. В авто, принадлежащем семье, обнаружили 35 пятитысячных купюр.