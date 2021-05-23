Журналисты из США рассказали, как Байден дает зеленый свет Берлину в вопросе «СП-2»

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Решение президента США Джо Байдена по "Северному потоку — 2" фактически дает зеленый свет Германии, считает американский журналист Михайло Зекич.

Он прокомментировал решение главы государства не вводить санкции против компании-оператора "СП-2". Отказ от рестрикций означает продолжение строительства трубопровода, убежден автор издания The Trumpet. Его слова приводит "ПолитРоссия".

"Отмена санкций Байденом будет означать, что строительство может продолжаться. Трубопровод готов на 95 процентов, поэтому его ввод в эксплуатацию не займет много времени", — подчеркнул журналист.

Остановить возведение объекта могут только санкции против немецких предприятий, задействованных при строительстве. Но Вашингтон не хочет обострять отношения с Берлином и дает Германии зеленый свет в вопросе трубопровода, заключил автор.