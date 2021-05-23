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Пять человек погибли в результате извержения вулкана Ньирагонго

Происшествия

Пять человек погибли в результате извержения вулкана Ньирагонго
Global Look Press  / Xinhua

При извержении вулкана Ньирагонго погибли по меньшей мере пять человек.

Вулкан находится на востоке Демократической Республики Конго. Пять человек из административного центра города Гома погибли во время эвакуации, сообщил военный губернатор провинции Северное Киву генерал-лейтенант Констант Ндима.

Политик отметил, что во время эвакуации в городе были случаи мародерства: грабежи магазинов, попытки побега из центральной тюрьмы. Извержение вулкана Ньирагонго началось вечером 22 мая. Очевидцы сообщали о двух крупных выбросах лавы.

#вулкан #конго #ньирагонго
Пять человек погибли в результате извержения вулкана Ньирагонго
Пять человек погибли в результате извержения вулкана Ньирагонго
При извержении вулкана Ньирагонго погибли по меньшей мере пять человек.
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